AUDIO - Ponciroli: "A Madrid il Napoli ha sprecato un’enorme occasione"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di Tmw Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:





Le trasferte di Inter e Napoli in Champions cosa hanno lasciato?

“Per quanto riguarda l’Inter mi è piaciuta molto la reazione, è vero che nella ripresa ha inserito i big ma credo che il pareggio sarebbe comunque arrivato visto che fino al 3-2 non aveva fatto cambi. Il Napoli invece ha sprecato un’enorme occasione, perché sul 2-2 ha buttato via una ripartenza che non puoi sbagliare. L’errore di Meret poi è pesantissimo, perché a Madrid non puoi permetterti di fare questi errori. E poi sono rimasto ancor più impressionato da Bellingham, è un giocatore straordinario e mi sembra decisamente più forte anche di Haaland e Mbappé.”

Che partita ti aspetti stasera tra Monza e Juventus?

“Ho sentito un Vlahovic maturo nell’intervista di oggi, non è stata un’intervista banale come spesso si leggono. In riferimento alla partita di oggi la sfida contro il Monza è molto importante per la Juventus e per lo stesso Vlahovic, a me l’atteggiamento dopo il gol non è piaciuto e spero che la sfida di oggi possa dare continuità.”