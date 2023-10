AUDIO - Ponciroli: "ADL ha quasi offeso Giuntoli e non ho capito la questione Osimhen"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli

Editoriale con Fabrizio Ponciroli

Come giudichi le parole di De Laurentiis?

“È il solito De Laurentiis che non ha freni. Quando decide di parlare non si ferma, a volte se ne esce anche con dichiarazioni che non stanno né in cielo né in terra. Verso Giuntoli sono state dette cose non necessarie, quasi delle offese. Non ho capito poi la questione Osimhen, il Napoli stipula contratti da oltre 100 pagine e con il tuo giocatore migliore ti basi sulle strette di mano. Su una cosa sono d’accordo, ovvero che la sua presenza e la sua vicinanza alla squadra è fondamentale. Io poi credo che Garcia non abbia capito un dettaglio, ovvero che a Napoli non puoi e non devi importi subito. Non mi sembra l’approccio giusto per una squadra che ha vinto lo Scudetto dopo 33 anni. Tu dovresti seguire solamente i tuoi campioni.”