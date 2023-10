AUDIO - Ponciroli: “Garcia? Situazione inevitabile. Conte l’unico che può dare una scossa"

"Se dovesse succedere il patatrac, ho sentito dei nomi che non si possono sentire".

Editoriale con Fabrizio Ponciroli, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio Fabrizio Ponciroli.

Cosa ti aspetti dalla nazionale di Spalletti?

“Sono molto curioso di vedere come si comporterà l’Italia in queste due partite. Siamo capaci di complicarci la vita in qualsiasi modo, anche in un girone assolutamente agevole. Mi aspetto di portare a casa agevolmente i tre punti con Malta, ma mi aspetto anche il risultato con l’Inghilterra. In questo periodo avrei preferito giocare i club, però sono curioso di vedere che farà l’Italia di Spalletti. Lui si sta comportando bene, il dialogo è fondamentale specialmente in un calcio in cui non ci si ferma mai. Spalletti è un maestro in questo, non basta però è un buon punto di partenza e credo sia sulla strada giusta”.

Che situazione si sta configurando a Napoli?

“Era inevitabile, nel momento in cui Garcia ha accettato la sfida Napoli sapeva perfettamente che sarebbe arrivato a questa situazione. Era impensabile vedere un Napoli vicino a quello dello scorso anno. Credo che sarebbe un grave errore intervenire in maniera drastica esonerando Garcia, devi fare i conti con una piazza che ha vinto dopo 33 anni. Aggiungo che alcuni giocatori si vedevano forse altrove, questa è una situazione difficile e si sapeva già. Il Napoli deve tornare tra le prime quattro e fare un buon percorso in Champions. Se dovesse succedere il patatrac, ho sentito dei nomi che non si possono sentire. Forse Conte è l’unico profilo che ti può dare una scossa, non so se positiva o negativa ma comunque una scossa".