AUDIO - Ponciroli: "Osimhen è stato imbarazzante e Kvaratskhelia assente"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Cosa è mancato al Napoli a Barcellona?

“Il Barcellona è una squadra che concede veramente tantissimo e il Napoli è mancato in Osimhen e Kvara. Se mancano due giocatori così importanti è difficile, Osimhen è stato imbarazzante. Se sei un fuoriclasse non puoi finire 6-7 volte in fuorigioco. Kvara è stato assente e un campione non può mancare in questi appuntamenti. La difesa poi è il grande problema di questa squadra, che ha preso tre gol da un Barcellona medio con dei problemi oggettivi. Il Napoli ha buttato via un’occasione.”