AUDIO - Ponciroli: "Stupito dal Milan contro il Napoli? Non ha fatto molto..."

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Ti ha stupito più il Napoli in negativo o il Milan in positivo?

“Devo essere sincero, il Milan non ha fatto molto di più rispetto all’Inter per esempio, però credo che il potenziale dell’Inter sia superiore. Non riesco a vedere una favorita in un derby che ha il sapore della storia. Fa grande soddisfazione vedere i post dell’UEFA che celebra il derby di Milano”

Ci sono altre due italiane in semifinale di Europa League.

“La Juventus ha sofferto tanto ma era prevista. Lo Sporting è una gran bella squadra, hanno dei centrocampisti con un motore importante e una difesa solida. Fortuna per la Juve ha attaccanti scarsi, ma la Juve ha fatto un passo in avanti importante. Rimaniamo però sui temi di casa Juventus perché in questo momento si può parlare di caso Vlahovic, non segna da una vita e fa fatica. Credo che il ragazzo sia in difficoltà, Allegri insiste su di lui ma credo sia arrivato il momento di fargli fare qualche panchina. La semifinale? Speravo di vedere lo United perché concede tantissimo in difesa, invece c’è il Siviglia che è una squadra molto molto tosta ed è la più forte insieme alla Juve di quelle rimaste. Per la Roma invece c’era rabbia, perché ha dominato ma prendendo un gol assurdo e con tutti i pali presi rischi di uscire, poi Dybala ha fatto il Dybala e ha deciso la qualificazione. La Roma partirà nettamente favorita contro il Leverkusen che è poca roba, avere una finale tutta italiana sarebbe una grandissima cosa.”

Che fotografia ti porti dalla questione plusvalenze della Juve?

“La fotografia è che è il classico pasticcio all’italiana, il fatto di non voler mai decidere e di avere un alone di mistero su tutto quello che succede. Comunicare male delle cose semplici, ovvero colpevole o non colpevole. Sono deluso, immaginavo potesse andare così ma speravo ci potesse essere un po’ più di chiarezza. Ho visto tifosi juventini e non juventini festeggiare, ma non c’è niente da festeggiare. Questo stato di sospensione fa male a tutti, mi immagino Milan, Inter e Roma che daranno di più in campionato perché la Juve è terza, magari poi se la Juve dovesse subire una nuova penalizzazione si potevano concentrare più sull’Europa e meno sul campionato. Non si può rimanere in questo limbo, c’è il rischio che il tifoso possa anche dire basta.