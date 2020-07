AUDIO - Pres. Juventus Club Parlamento attacca Sarri: "Alcuni comportamenti non fanno parte dello stile Juve"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’avvocato Maurizio Paniz, Presidente dello Juventus Club Parlamento: “Sarri? Io ho molto rispetto per le scelte della società e le difenderò sempre perché nella società ho una stima assoluta. Non ho difficoltò, però, nel dire che ci sono alcune cose di Sarri che non mi piacciono sul piano emotivo, il suo atteggiamento a bordo campo, comportamenti che non fanno parte dello stile Juve come i turpiloqui. Poi è chiaro che l’allenatore deve fare l’allenatore dal punto di vista tecnico e tattico, su questo non mi permetto di giudicare altrimenti saremmo tutti allenatori in Italia. I miei giudizi attengono ai comportamenti che vorrei esprimessero una classe diversa che la famiglia Agnelli ha sempre avuto. Compromessi tra la Juve e Sarri? Non credo, la Juve non scende mai a compromessi, ha preso il pacchetto complessivo nel quale ci sono anche cose che possono essere meno gradite. La Juve vince prima di tutto perché ha dei campioni e una società straordinari, la società Juve è lontana anni luce da tutte le altre società come programmazione, ambiente, sicurezza a tutti i livelli. Da questa carta vincente nascono le scelte di giocatori che da soli fanno la differenza. Sono campioni talmente forti che vincerebbero anche senza allenatore. Credo alla Juve dia fastidio aver perso la finale di Supercoppa e di Coppa Italia per una società che vuole essere vincente a tutti i livelli”.