AUDIO - Rubén Sosa: "Scudetto al Napoli? E' stato l’anno di Maradona"

Piazza Affari - Ospite: Ruben Sosa

L’ex calciatore Rubén Sosa è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione 'Piazza Affari', per anticipare i discorsi riguardanti Inter-Lazio: “Sono due squadre che mi sono rimaste nel cuore. I biancocelesti mi hanno portato in Italia, con i nerazzurri sono cresciuto. Credo che l’Inter per le vittorie che ha fatto possa stare un po’ meglio, anche se la Lazio ha grande voglia e ormai ha convinto i tifosi".

Ci sono poi tanti altri nomi di livello in questa partita.

"Luis Alberto, che ormai comanda in partita, Vecino, da tanto adattato al calcio italiano e Lukaku, che credo sia tornato. Per quanto riguarda la conquista dello scudetto del Napoli mi sento di dire che è stato l’anno di Maradona, perché l’Argentina ha vinto il Mondiale e gli azzurri la Serie A”.