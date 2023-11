AUDIO - Santacroce: “Mazzarri meglio di Garcia, ma è sempre stato un contropiedista…”

Fabiano Santacroce, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del momento del Napoli.



Torna Mazzarri:

"Un po' di nostalgia viene a ripensare quei momenti. Sono curioso di vedere come andrà".

Un traghettatore a tutti gli effetti che può rilanciarsi. Ma perché il presidente deve imporre il modulo?

"Anche io ho studiato i moduli. Spalletti giocava col 4-3-3, ma difendendo con un 4-4-2. Non è semplice adattarsi a un credo diverso rispetto a quello che ha avuto per una vita. Sarà comunque complicato per Mazzarri. Lui è sempre stato un contropiedista, mentre questo Napoli sa attaccare bene e poco difendersi. Sarà bello vederlo mettersi alla prova, perché è un Napoli diverso dalle sue squadre avute".

Un motivo per cui non ha funzionato il rapporto Napoli-Garcia?

"Il fatto di avere un tutor come ADL ha inciso, ma credo che il vero motivo è stata la presunzione di entrare in una squadra vincente e ha provato subito a cambiare tutto. Ha preso una Ferrari in mano e doveva solo essere bravo a guidarla, lui non c'è riuscito".