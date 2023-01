AUDIO - Santini: "Inter, che difensiva vergognosa! Finora Inzaghi non ha risolto il problema"

Chi può essere il protagonista della sfida? "Mkhitaryan e Kvaratskhelia".

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Ospiti: Brambati:" Inzaghi sembra trovare sempre scuse. Lukaku una scommessa da vincere." Santini:" L'Inter non funziona in mezzo. Sozza deve dimostrare di essere bravo non altro." Petri:"Il Napoli dovrà saper gestire un risultato negativo. Sozza si poteva evitare" - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Il giornalista Fabio Santini a Tmw Radio, durante 'Maracanà', ha parlato dei temi del giorno. E in particolare di Inter-Napoli:

Che impressione ha avuto sentendo le parole di Spalletti e Inzaghi?

"Sottolinea Inzaghi che le sue squadre segnano un sacco di gol. E' vero, ma il problema è il tipo di filtro che il centrocampo non fa alla difesa. Deve dire come può ovviare a una fase difensiva vergognosa avendo dei giocatori straordinari. E' un problema che non ha saputo risolvere per tutta la prima parte di campionato".