AUDIO - Savoldi: "Adoro Milik, nello scambio con Vecino ci guadagnerebbe più l'Inter"

Gianluca Savoldi, ex calciatore del Napoli, ha commentato le notizie del giorno ai microfoni di Tmw Radio.

Inter-Eriksen: lei lo terrebbe o lo darebbe via?

"A Conte, con questo modello di gioco, non va a genio. Bisogna capire quanto c'è la volontà di puntare su Conte o meno. Bisogna fare in modo che ci possa essere una cessione o uno scambio. Ma a un giocatore del genere gli si può costruire un contesto tattico dove esprimersi? Questo è il tema centrale".

Milan: Eriksen per Calhanoglu sarebbe un buon cambio?

"E' vero che i numeri non parlano a suo favore, anche se ultimamente Calhanoglu sta convincendo nel suo ruolo, ma è vero che se il Milan ha degli obblighi per centrare degli obiettivi, è da calcolare bene l'operazione. Qualsiasi tipo di cambio è pericoloso. Non tutti vanno bene in ogni contesto".

Napoli-Milan sfida delicata per tanti fattori: pesano di più le assenze dei calciatori o del tecnico?

"Pesa di più l'assenza del tecnico. Il Napoli poi ha giocatori fuori ma la rosa ora è all'altezza rispetto al passato".

Scambio Vecino-Milik: che ne pensa?

"Adoro Milik, mi dispiace vederlo fuori dai giochi e spero che trovi presto una squadra. Paradossalmente ci guadagnerebbe alla grande l'Inter, perché ai nerazzurri manca un giocatore simile. Manca uno alla Lukaku quando manca il belga".