AUDIO - Savoldi: "Il Napoli manca umiltà e il turn over lo dimostra

Per parlare della serata amara di Coppa Italia del Napoli di ieri, a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex attaccante azzurro Gianluca Savoldi

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:" Il Napoli ha perso Spalletti e Giuntoli." Giuliani:" Mazzarri scelte scellerate, ma la colpa è di ADL Bologna può andare in Champions." Savoldi:"Il Napoli doveva dare più importanza alla Coppa Italia. Sartori un genio. Pacchioni:" Dopo lo scudetto a Napoli delirio di onnipotenza. Il

Per parlare della serata amara di Coppa Italia del Napoli di ieri, a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex attaccante azzurro Gianluca Savoldi: "Son risultati non più neanche sorprendenti perché il livello si è alzato anche nelle squadre meno titolate come il Frosinone. Questi club hanno imparato a giocarsela a viso aperto, ci può stare.

Il Napoli non attraversa un buon momento, è un peccato vederlo in queste condizioni, restano i problemi vecchi e la magia dello scorso anno s'è persa. Mancano tante componenti, il ruolo di Spalletti manca più di tutti, ma anche la partenza di Giuntoli ha spostato gli equilibri e ora manca una figura importante nel sistema squadre e società. Valeva la pena dare più importanza a questa Coppa Italia, non ha senso fare un turn-over in questo momento, con grande umiltà si doveva pensare che quest'anno non c'è niente di scontato.

Mi è stato detto che Tudor non poteva venire perché non faceva il 4-3-3, è stato preso un allenatore che ha accettato di fare quel modulo e ora siamo tutti contenti? Troppe volte ci fossilizziamo sui moduli, il lavoro da campo e un'altra cosa".