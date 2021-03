AUDIO - Sconcerti ipotizza: "Alla Fiorentina vedrei bene uno tra Gattuso o Sarri"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Che valore dare a questa Nazionale?

"Ci sono delle cose da considerare. Il primo è che questa Nazionale è cresciuta, non è più una Nazionale di ragazzi con l'età giusta per fare un torneo importante come l'Europeo e poi i Mondiali. L'unico limite è che giocano le prime contro le ultime. Mancini poi fa giocare questa Nazionale come un club, segue un proprio percorso, non seleziona ma cerca proprio di allenare la Nazionale. In questo momento, che è quello peggiore in una stagione, c'è anche assuefazione e pressioni da parte dei club affinchè si stia attenti quando si gioca in Nazionale".

Buffon pare voglia trovare un'altra squadra, vuole ancora giocare. Che ne pensa?

"Io pensavo he avrebbe fatto il primo al Psg ma così non è sempre stato. Quello che manca è un riscontro corretto delle sue possibilità adesso. Se lui si diverte così e si sente ancora pronto, può andare avanti. Basta non rimanerci male se le cose poi non vanno".

Perché Meret non gioca al Napoli?

"Parla poco, oggi il portiere è soprattutto un regista difensivo e lui deve ancora imparare a farlo".

Le vicende Papu Gomez e Ilicic possono incidere sulla figura di Gasperini?

"E' questione di cultura personale. Ognuno di noi ha il proprio salotto giusto, ma no ncredo che non sia stato cercato da altre squadre. Già adesso potrebbe andare in altre big. Lui sa benissimo di essere un rompiscatole, ma ci sono squadre che farebbero carte false per averlo".

Chi sulla panchina della Fiorentina l'anno prossimo?

"Spero prima che si salvino. Io vorrei Gasperini, altrimenti mi andrebbe bene anche Gattuso o Sarri. Quest'ultimo è stato cercato ma male, perché è stato cercato dal ds mentre certi allenatori devono essere cercati direttamente dal presidente. In generale non vedo personalità in questa dirigenza, non vedo ancora un progetto da parte di Commisso".

Inter, cosa aspettarsi?

"Si deve augurare il tifoso che resti Zhang o no? Suning ha dovuto vendere un terzo delle proprie azioni al governo cinese. Vuol dire che per un terzo è almeno di proprietà cinese il club nerazzurro. Perché uno si deve augurare che resti Zhang?".