AUDIO - Sconcerti: "Spalletti confermato perché ADL ci crede. C'è una dichiarazione precisa"

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei recuperi di Serie A e non solo

De Laurentiis ha confermato Spalletti al Napoli:

"Conoscendo il presidente, lo ha confermato perché ci crede. E' stata una dichiarazione precisa, a campionato perso, già con i cocci in mano. Non si può non credere a lui".

Cosa deve cambiare per vincere il Napoli?

"E' stato molto legato all'andamento di due giocatori, oltre a Osimhen che nella seconda parte ha dato meno di quello che poteva. Il primo è Fabian Ruiz, che ha smesso di crescere, manca personalità. Doveva essere il punto di riferimento di tutto il Napoli e non è riuscito ad esserlo. Poi Zielinski, doveva dare elettricità finale al gioco ma è scomparso. E poi ci aggiungerei Insigne, che è mancato nei gol, così come Politano e Lozano. Il Napoli si basava sulla larghezza del campo ma ha avuto ali non all'altezza. La botta finale gliel'ha data l'infortunio di Di Lorenzo, la cui assenza ha inciso con tutte le sconfitte decisive del Napoli".