AUDIO - Serena: "Si può mettere in preventivo 0 punti della Samp col Napoli"

L’ex calciatore, Michele Serena, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, per commentare la situazione Samp

TuttoNapoli.net

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ascolta l'audio

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci - Ospite: Michele Serena

L’ex calciatore, Michele Serena, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, per commentare la situazione attuale della Sampdoria: “Penso che sulla carta si possa mettere in preventivo di non portare punti a casa contro il Napoli, purché ci sia la prestazione. Anche raccogliere solo un pareggio sarebbe importante”.