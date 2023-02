AUDIO - Tramezzani: "Napoli incantevole, non so dove arriverà ma può battere chiunque"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del giorno è intervenuto l'ex calciatore Paolo Tramezzani

Un pensiero sul Napoli?

"Incantevole. La personalità, il carattere, il modo di stare in campo. Nei primi 10-12 minuti ha capito che doveva cambiare, poi si è visto che sta bene ed è la più forte. Ha fatto una partita straordinaria anche in fase di non possesso palla. Ha sofferto pochissimo, difficile trovare un solo aggettivo per questa squadra".

In Champions può arrivare in fondo?

"E' una squadra che sa cosa fare e come comportarsi in base all'avversario. Io sono convinto che sarà competitivo con ogni avversario, poi vedremo dove arriverà. Tutto funziona a meraviglia, Spalletti è bravissimo ma i giocatori stanno facendo una stagione straordinaria, giocano al 100% delle loro possibilità ed è una gratificazione per l'allenatore".