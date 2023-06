AUDIO - Trevisani approva Garcia: "Buona scelta, non un genio ma ha un pregio..."

Il giornalista Riccardo Trevisani a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno

Il giornalista Riccardo Trevisani a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno:

Un pensiero sull'arrivo di Garcia al Napoli?

"Penso che sia una buona scelta per il dopo-Spalletti, non è uno che stravolge le squadre che prende. Sfruttando il lavoro di chi c'era prima è un grande vantaggio e il Napoli potrà proseguire su quel livello. Non è un genio del calcio Garcia ma proseguirà sulla via di Spalletti".