AUDIO - Vierchowod: "Leao? Si può sostituire, Kvara vede la porta ed è più forte"

L'ex calciatore Pietro Vierchowod a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno, a partire da quelli in casa Milan.

Rinnovo Leao, che ne pensa?

"Lo consideriamo un campione o un forte giocatore? Io credo che possa essere sostituito, fa 40' a partita. In questo contesto può fare la differenza ma una volta c'erano altri che facevano la differenza. Senza Leao si può andare avanti. Forse vuole andare via. Lui deve pagare un 'debito' allo Sporting? Il casino lo ha fatto lui, non il Milan, si arrangi. Io lo venderei. E' un buon giocatore, punto e basta. Di campioni ne abbiamo visti in passato. Il Milan, perso Donnarumma, ha trovato un altro grande portiere. Meglio non fasciarsi la testa prima di cadere. Dove è scritto che Leao deve prendere i soldi dal Milan che deve dare allo Sporting? E' un'assurdità che paghi i suoi errori".

E' più forte Kvaratskhelia?

"Nel contesto del Napoli sì, la porta la vede e la butta dentro lui".

Sampdoria, servono 40 milioni per salvarla:

"Un imprenditore può investire certe cifre per un club? Aspetta che vada male per prenderlo. E' per questo che si fa fatica ora a trovare un imprenditore".