AUDIO - Volpecina: "Rapporto con Spalletti già logoro, due cose fatte da ADL non ho gradito"

L’ex azzurro Giuseppe Volpecina è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione 'Piazza Affari', per parlare della probabile separazione tra Spalletti e De Laurentiis.

Ti aspettavi questa divergenza tra Spalletti e De Laurentiis, già subito dopo la conquista dello scudetto?

“Noi a Napoli siamo spesso bravi a rovinarci da soli le feste, per quanto la vittoria del campionato rimane storica. Non mi attendevo un epilogo del genere, anche se, non conoscendo le dinamiche interne dello spogliatoio e dell’ambiente, è giusto non lanciarsi in analisi azzardate. C’è da dire però che un allenatore che vince uno scudetto a Napoli non merita di conoscere la propria conferma tramite una PEC. Un’altra cosa che personalmente non ho gradito è che nonostante la squadra stesse raggiungendo il tricolore ad Udine, De Laurentiis era a Napoli a festeggiare al Maradona. Il presidente ha fatto tante cose belle, ha riportato a Napoli lo scudetto, ma ha sempre avuto dei rapporti un po’ conflittuali con i suoi allenatori. In ogni caso credo che questo rapporto fosse già un po’ logoro, perché altrimenti non si sarebbe arrivati allo strappo così presto. Ora girano tanti nomi, tra cui Luis Enrique, che ha un gioco che mi piace molto; poi ci sono i vari Conte, Italiano e Gasperini. L’importante è che arrivi qualcuno con ancora più esperienza in Champions League, per proseguire nella crescita anche internazionale del progetto”.