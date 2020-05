Auguri di De Luca per il compleanno di ADL: "Sei uno dei pochi uomini liberi, non dimentico un tuo gesto! Quanto mi sei costato..."

Domani compie 71 anni Aurelio De Laurentiis, sui social il Governatore della Campania Vincenzo De Luca lo ha omaggiato così: "Il primo pensiero che mi viene in mente è molto semplice, quanto mi sei costato (ride, ndr). Ma ne valeva la pena, abbiamo fatto un San Paolo bellissimo, eventi internazionali che hanno rilanciato l'immagine di Napoli e della Campania. Siamo gemellati, dello stesso anno, tanti auguri a te, alla tua squadra, auguri a te come uomo: sei una delle poche persone libere di questo paese e non ce ne sono molti, anzi sei esageratamente libero. E' bello trovare qualcuno che non misura le parole prima di pronunciarle, che non si preoccupa di essere sempre politicamente corretto e ogni tanto dice anche qualche parolaccia per comunicare meglio. Con grande amicizia ricordo un gesto che tu hai compiuto qualche mese fa che non dimenticherò mai, ti faccio i migliori auguri".