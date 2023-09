Auriemma: "3 partite con le riserve dell'anno scorso, era il caso di rischiare Rrahmani?"

Così su twitter il giornalista di Tuttosport e Radio Crc, Raffaele Auriemma, in merito all'infortunio del difensore kosovaro

"Era il caso di rischiare Rrahmani col Braga, visto che col Genoa era out per precauzione? Ora il Napoli dovrà giocare contro Bologna Udinese e Lecce con Ostigard-Juan Jesus, cioè la coppia di riserva un anno fa. Altrimenti, va gettato nella mischia Natan", così su twitter il giornalista di Tuttosport e Radio Crc, Raffaele Auriemma, in merito all'infortunio del difensore kosovaro che complica molto le scelte di Garcia.