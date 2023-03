Auriemma: “Accuse e clima bacchettone sui tifosi, ma Napoli sta rispondendo con eleganza!”

Raffaele Auriemma, noto giornalista, si è espresso sulla querelle legata ai tifosi ai microfoni di Tele A.

Raffaele Auriemma, noto giornalista, si è espresso sulla querelle legata ai tifosi ai microfoni di Tele A: "Sento delle accuse vibranti nei confronti dei tifosi che espongono bandiere o le gigantografie, ma perché condannare l’entusiasmo di un popolo che si avvicina poco alla volta al traguardo? Sento un clima un po’ bacchettone, forse più per darsi un tono e attirarsi le attenzioni. Io credo che Napoli stia rispondendo in modo molto elegante pur non vedendo l’ora di definirsi campione d’Italia.