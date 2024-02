Auriemma ad ADL: "Che figuraccia i dati sbagliati di Lindstrom! Prima di dare lezioni, verifica!"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato le parole di De Laurentiis in merito al ruolo di Lindstrom

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato le parole di De Laurentiis in merito al ruolo di Lindstrom citando i numeri delle partite: "Sorvolo sulla qualità dialettica al cospetto dei professionisti che sono lì per fare il loro lavoro. Vieni a farci la lezione col foglio in mano sulle partite giocate nei vari ruoli per dire che diciamo inesattezze (viene mostrato il dato di 116 partite in carriera da trequartista e 14 da ala sinistra, ndr). Che lui abbia giocato anche in altre posizioni testimonia la disponibilità del ragazzo a giocare in altri ruoli perché è bravo.

Ma questi dati che ti hanno fornito: hanno sbagliato, facendoti fare una figuraccia, oppure chi te l'ha dato voleva giustificarsi perché lì dentro quel foglio ci sono anche le partite in nazionale dove gioca più da ala ma la nazionale arriva ogni tanto. Prima di voler dare lezioni a chi fa questo lavoro come me ogni giorno, controlla bene ciò che ti dicono i tuoi collaboratori. Bastava chiamare me o altri per farti dire vita, morte e miracoli con i dati veri, dimostrando che è un trequartista che sa giocare bene a calcio ma non è il vice-Politano. Quelle scuse in cosa si traducono? Nel continuare a fare quello che hai fatto dalla scorsa estate... lo capisci che così facendo non si tornerà alla dimensione lasciata da Spalletti e Giuntoli? O ti affidi ad un dirigente e fai il presidente, come sai fare meglio di tutti, oppure la situazione si deteriorerà. Lo sai, ma non lo vuoi capire".