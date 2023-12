Auriemma: "ADL in confusione, Garcia non disse di non aver mai visto il Napoli!"

Raffaele Auriemma ha parlato anche delle recenti dichiarazioni di ADL su Garcia da esonerare già alla presentazione

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato anche delle recenti dichiarazioni di ADL su Garcia da esonerare già alla presentazione per dichiarazioni che in realtà non rilasciò: “Si è creata la leggenda che Garcia alla presentazione avesse detto di non aver mai visto giocare il Napoli. ADL ha detto che avrebbe dovuto cacciarlo via dopo questa dichiarazione, ma non l’ha mai detto! Questa cosa detta da lui è una cazzata, Garcia non ha mai detto questa cosa. Un presidente che dice queste cose è in confusione”.