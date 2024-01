Auriemma: "ADL torni a Roma a fare il presidente. Faccio un nome per il DG"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato le dichiarazioni di De Laurentiis nel post-partita di Napoli-Monza ai microfoni di 'Pressing' su Italia1.

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato le dichiarazioni di De Laurentiis nel post-partita di Napoli-Monza ai microfoni di 'Pressing' su Italia1: "De Laurentiis non ha detto ciò che ha intenzione di fare ora. Non può limitarsi a comprare calciatori che vengono qui e saranno inghiottiti da questo marasma.

Zielinski ormai è dell'Inter, Osimhen va via quando vuole e ha firmato un contratto da 11mln. Kvara che guadagna 10 volte meno di lui, c'è tanta confusione. La situazione è complessa e non può essere gestita solo da De Laurentiis e Chiavelli. Il patron prenda un grande direttore generale, gli affidi a fare il mercato e De Laurentiis torni a Roma a fare il presidente. Come DG farei il nome di Petrachi".