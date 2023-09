Auriemma: "Al Napoli non mancano Spalletti e Kim, c'è tutto per confermarsi campioni!"

Raffaele Auriemma, giornalista, nel corso di 'Pressing' su Mediaset si è espresso così il Napoli.

Raffaele Auriemma, giornalista, nel corso di 'Pressing' su Mediaset si è espresso così il Napoli: "Non manca niente al Napoli, né Spalletti né Kim. C'è tutto ciò che serve per continuare a confermarsi campioni d'Italia. Per me la sconfitta con la Lazio è salutare, la festa è finita, tiriamo dentro le bandiere, si ricomincia daccapo. Non dimentichiamo che il campionato è ricominciato, non ci distraiamo con festeggiamenti ormai conclusi".