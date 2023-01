Auriemma: "Caro Kvara, rassegnati all'idea di essere il bersaglio di chi non sa fermarti regolarmente"

Raffaele Auriemma protesta per il trattamento riservato dai difensore dell'Inter a Khvicha Kvaratskhelia

Raffaele Auriemma protesta per il trattamento riservato dai difensore dell'Inter a Khvicha Kvaratskhelia. Il giornalista su Twitter si esprime così all'indomani del big match di San Siro: "Caro Kvaratskhelia devi rassegnarti all’idea di essere diventato il bersaglio dei difensori che non sanno come fermarti in maniera regolare…".