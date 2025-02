Auriemma contro la società: “Ha fatto finta di voler comprare, ma non voleva spendere!”

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', è tornato sul calciomercato invernale del Napoli: "Kvaratskhelia non c’è e abbiamo 75 milioni di euro in tasca, non spesi. E Diao non lo poteva prendere il Napoli invece del Como? 12 milioni di euro al Real Betis che ha anche Natan in prestito dal Napoli. Fai una trattativa, te li prendi e fai una plusvalenza in futuro perché è un 2005. Anche nel Napoli avrebbe giocato titolare. Ha fatto 5 gol, uno ogni 133 minuti, sapete a chi li ha fatti? Udinese, Fiorentina, Milan, Napoli e Juventus.

Il Napoli al mercato di gennaio ha fatto finta di prendere i calciatori ad Antonio Conte. Se tu insegui Garnacho fino all’ultima giornata e sai che lo United non te lo dà a meno di 70 milioni, e tu ne vuoi spendere 50… Allora non ne spendi 50 ma ne spendi 12 e prendi Diao. Perché non è stato fatto? Perché non si volevano spendere soldi al mercato di gennaio. Tu insegui un calciatore che vale 70 milioni (Garnacho, ndr), e vuoi spenderne 50. E non spendi niente dopo… Vuoi prendere Comuzzo, che la Fiorentina ne vuole 40 e tu vuoi dargliene 35, e poi non spendi niente. Non è normale. Vuol dire che non c’era la volontà di investire al mercato di gennaio".