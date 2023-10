Auriemma: “Garcia, non farti condizionare! Se devi sbagliare, fallo con la tua testa”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “La cura De Laurentiis, dopo 20 giorni di presenza asfissiante, funziona? Guardando il primo tempo pessimo direi di no! Poi nell’intervallo Garcia cambia uomini e modulo, mi viene allora il dubbio che Garcia avesse in mente questo già dall’inizio. Se fosse così: caro Garcia fallo! Non farti condizionare! Se devi sbagliare, tanto vale sbagliare con la tua testa”.