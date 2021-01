Auriemma: "Gattuso? Se ADL non smentisce la notizia sulle dimissioni allora deve esonerarlo"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato dei rumors sulla panchina di Gattuso: "L'invito a De Laurentiis è di porre fine a questo interrogativo sulla testa di Gattuso. Se non è vero che si attende le dimissioni, deve smentire la notizia del Corriere dello Sport, altrimenti deve sapere che Gattuso a fine anno andrà via. Gli conviene tenere un tecnico in sospeso fino a giugno, trattando anche probabilmente con altre società? A questo punto deve mandarlo via e prendersi la responsabilità".