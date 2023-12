Auriemma: “Giuntoli neanche sapeva chi fosse Natan e aveva bocciato Cajuste”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “I calciatori presi in estate dal Napoli non erano nell’elenco di Cristiano Giuntoli. Ad esempio neanche sapeva chi fosse Natan, Cajuste era stato bocciato. Lindstrom? Io continuo a pensare che si tratti di un ottimo calciatore e che ben allenato e rimotivato avrebbe avuto un rendimento diverso. I calciatori presi dal Napoli non sono stati utili perchè serviva gente pronta subito”.