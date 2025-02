Auriemma: "Il Napoli ha scelto la sostenibilità economica per un mercato più aggressivo in estate"

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato il mercato invernale del Napoli attraverso il proprio sito "Sigonfialarete.com": "Alla fine, tutto ruota attorno ai numeri. Il Napoli ha dovuto fare i conti con un bilancio in difficoltà a causa della mancata qualificazione alla Champions League e degli ingenti investimenti fatti la scorsa estate, specialmente per accontentare Antonio Conte. Il cambio di strategia - con l’acquisto di giocatori più esperti e costosi - ha portato a un incremento delle spese, tra stipendi e ammortamenti.

La cessione di Kvaratskhelia al PSG è stata quindi una mossa necessaria per riequilibrare i conti, anche se ha lasciato un senso di insoddisfazione tra i tifosi. L’operazione ha permesso di mitigare una perdita operativa stimata di 135 milioni, riducendola a circa 55 milioni entro il 2025, come evidenziato da Calcio e Finanza. Il malcontento generale nasce dal fatto che, a livello sportivo, il Napoli si è apparentemente indebolito con Okafor al posto di Kvara, mentre gli acquisti di gennaio non hanno colmato tutte le lacune. Tuttavia, la società ha scelto la sostenibilità economica, probabilmente con l’idea di tornare più aggressiva sul mercato in estate. Ora resta da capire se questa strategia sarà sufficiente per garantire risultati in campo o se il sacrificio economico peserà sulle ambizioni del club".