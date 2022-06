Auriemma: "Il Napoli vuole dare fiducia a Meret. Spunta nome nuovo per la porta"

Nel corso di “Si Gonfia La Rete”, programma in onda su Radio Marte, è intervenuto Raffaele Auriemma

Nel corso di “Si Gonfia La Rete”, programma in onda su Radio Marte, è intervenuto Raffaele Auriemma: "Il Napoli sta aspettando l’email di Ospina, non sappiamo se ha avanzato la sua richiesta. La società, se Ospina dovesse andare via, darà fiducia a Meret prendendo un secondo portiere esperto che potrebbe essere Marco Sportiello. È un ottimo profilo, esperto abbastanza per essere il degno sostituto di Alex Meret. È un nome sul quale il Napoli sta ragionando".