Auriemma: “L’accanimento dei tifosi nei confronti di Garcia mi lascia veramente di stucco”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Le sconfitte casalinghe hanno molto indispettito i tifosi del Napoli. Da un lato possiamo dire che il pubblico è diventato troppo esigente in quanto l’accanimento nei confronti di Garcia mi lascia veramente di stucco perchè è vero che non sta facendo quello che ci si aspettava o avremmo voluto che facesse, ma è altrettanto vero che questa squadra sta dando dei segnali di miglioramento”.