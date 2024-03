Auriemma: “Meglio Mazzarri contro il Barcellona! Calzona? Pure noi possiamo dire alla difesa gioca alta”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Si gonfia la rete su Tele A per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Si gonfia la rete su Tele A per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra: “Calzona avrà rassicurato ADL, ma un conto è fare il secondo di Sarri e Spalletti ed un altro è fare il primo e mettere tu la squadra in campo e fare tu Sarri o Spalletti.

Tutti noi possiamo dire alla difesa mettiti lì, gioca alta e teniamo gli avversari nella loro metà campo, anche noi, ma poi devi applicarlo quel principio e quando il Barcellona si diverte a giocare in quegli spazi che si creavano allora significa che il principio non l’hai creato.

Meglio affrontarli con Mazzarri? Dico di sì. Se avesse avuto la squadra, dopo aver ricomposto per 3 mesi pezzo per pezzo proprio verso il Barcellona. Non si deve pensare al Napoli dell’anno scorso, non c’è più”