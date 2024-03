Auriemma: "Prendetevela con mamme e sorelle, ma quella parola è razzista! Sanzioni ad Acerbi"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI SUPERA IL PESCARA 2-1: AZZURRINI STACCANO L'ENTELLA AL 4° POSTO Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 2-1 nella 23esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 2-1 nella 23esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A MILAN, SOSPIRO DI SOLLIEVO PER MAIGNAN: ESCLUSE LESIONI MUSCOLARI Oltre agli esami per Pierre Kalulu, difensore che ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, il Milan ha fatto effettuare controlli strumentali anche a Mike Maignan, col portiere che aveva avvertito un problema alla coscia... Oltre agli esami per Pierre Kalulu, difensore che ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, il Milan ha fatto effettuare controlli strumentali anche a Mike Maignan, col portiere che aveva avvertito un problema alla coscia...