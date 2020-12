Auriemma ricorda: "Da oltre 40 giorni manca un certo Osimhen, non Pinco Pallino"

Nel corso di Si gonfia la rete su Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della gestione della rosa: "Il Napoli ha giocato in media una gara ogni 5 giorni. Con una rosa ampia come quella azzurra puoi gestire la situazione, ma ci sono 4 giocatori che hanno preso il Covid, solo Zielinski sta tornando quello di prima, Osimhen manca da oltre 40 giorni, non parliamo di pinco pallino, ma uno costato 80mln di euro perchè l'anno scorso la squadra era bella e dicevamo manca la punta centrale che ti possa aiutare. Ora manca anche Mertens, poi è mancato Insigne, poi Lozano acciaccato, ma chi deve segnare? C'è Petagna, che sta dando anche l'anima e va rispettato, ma cosa possiamo chiedergli, chi pensava l'anno scorso di giocare così tante partite con Petagna, con Lazio Inter e non solo? Torino? Ha giocato alla morte anche per l'allenatore, senza Insigne si sarebbe persa la terza gara di fila".