Auriemma: “Se arrivano 600mln, ADL deve vendere. Credo che succederà da qui a poco…”

"Se arrivano 600 milioni di euro, De Laurentiis deve vendere e basta. E credo che questo succederà da qui a poco"

"Se arrivano 600 milioni di euro, De Laurentiis deve vendere e basta. E credo che questo succederà da qui a poco". È la ferma convinzione del giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. Prima però domenica al Maradona, ci sarà l'ultima gara di Insigne davanti al pubblico amico: "Mi aspetto uno stadio pieno e una bella atmosfera, ma credo che per Lorenzo sia arrivato il momento giusto per salutare. Per il resto - ha sottolineato - non vedo tutto questo dolore per la sua partenza. Oltre a lui, ci saranno altri addii, ma dire che Mertens rinnova per due anni con una significativa riduzione dell'ingaggio quando ne è previsto uno solo, vuol dire non rinnovare".