Auriemma sicuro: "Se va via Osimhen il Napoli prenderà Hojlund, che è un fenomeno"

Il giornalista Raffaele Auriemma durante la trasmissione di “Si Gonfia la Rete” ha parlato dell'interesse azzurro per l'attaccante dell'Atalanta Hojlund

Il giornalista Raffaele Auriemma durante la trasmissione di “Si Gonfia la Rete” ha parlato dell'interesse azzurro per l'attaccante dell'Atalanta Hojlund: “Se dovesse andare via Osimhen, il Napoli prenderà Hojlund che è un fenomeno! Lo prenderà perché il Napoli se l’è messo in testa.