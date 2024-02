Auriemma sull'esonero: "Non cambia niente, sono i giocatori che si sono ammosciati tutti"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato l'esonero di Walter Mazzarri per far posto a Calzona

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato l'esonero di Walter Mazzarri per far posto a Calzona: "Stiamo incentrando tutto sul campo, ma nello spogliatoio ci sono problemi ben più seri. I problemi del Napoli non riguardano il campo. Il problema riguarda quello che c'è fuori dal campo con chi vuole andare via, chi doveva rinnovare, chi è un ottimo giocatore guadagna meno di Demme che non gioca più, Zielinski andato via già da mesi. I problemi sono fuori, non il campo.

La squadra si è ammosciata non perché ha smesso di giocare a calcio, ma perché nella testa è scattato qualcosa. Doveva prenderlo prima Calzona? Per me non sarebbe cambiato niente, il trend della stagione è deciso dal rendimento dei giocatori che si sono ammosciati tutti quanti. Possibili che quest'anno tutti gli allenatori quest'anno fanno schifo? Manca anche una figura di riferimento sia nello spogliatoio che nella società".