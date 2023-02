Auriemma svela: “Napoli sul 2001 Isaksen al posto di Lozano: è un fuoriclasse!”

Il giornalista e conduttore di 'Si Gonfia la Rete', Raffaele Auriemma, ha parlato ai microfoni di Tele A

Il giornalista e conduttore di 'Si Gonfia la Rete', Raffaele Auriemma, ha parlato ai microfoni di Tele A: “Il Napoli è interessato a Gustav Tang Isaksen, 2001 del Midtjylland: credetemi, è un vero fuoriclasse. Sa fare tutto e ha più qualità di Matteo Politano. Arriverebbe se partisse Hirving Lozano. Secondo me Lozano sarà ceduto a fine stagione perché ha il contratto in scadenza nel 2024, guadagna 4.5 milioni di euro a stagione e certi costi non sono più sostenibili”.