Avellino, Perinetti: "Abbiamo un azzurro in prestito destinato alla Serie A"

"Sgarbi? Il ragazzo l'ho seguito per tanto tempo, ed ero convinto potesse darci una mano. Non deve smettere di migliorare perché può diventare importante, perché è destinato a calcare il palcoscenico della Serie A". Il direttore tecnico dell'Avellino Giorgio Perinetti ha parlato così ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del centrocampista offensivo Lorenzo Sgarbi, classe 2001 autore di sei reti e 14 assist in 30 presenze in Serie C con la maglia dei biancoverdi, ma di proprietà del Napoli. Spazio poi alla corsa promozione degli irpini con il primo posto ormai sfumato:

"L'Avellino purtroppo ha perso il primo posto, e la Juve Stabia ha sorpreso tutti, persino se stessa perché nessuno si aspettava questo exploit. Noi puntiamo ai play-off ed a farci valere".