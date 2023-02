Avv. Chiacchio concorda col Ministro Abodi: “Santoriello doveva evitare certe dichiarazioni”

L'avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Mi sorprende che un pubblico ministero, in assoluta buona fede, si sia lasciato coinvolgere fino a questo punto dalle correnti del tifo presenti in quel particolare contesto. Per quel che riguarda l'udienza preliminare del processo, il giudice Santoriello, dinanzi a una situazione che ormai è diventata così pubblicamente riportata, potrebbe decidere di astenersi dal sostenere l'accusa ma non perchè il suo operato può essere messo in discussione ma piuttosto per un interesse generale e, probabilmente, non farebbe male a farlo”.