Avv. Chiacchio: “Conte non rischia il deferimento, non ha riferito cose offensive"

Non penso che Conte rischi il deferimento per quello che ha detto domenica dopo Inter-Napoli - ha detto l’avvocato ed esperto di diritto sportivo Eduardo Chiacchio a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - perché non mi pare abbia riferito qualcosa di particolarmente grave ed offensivo. Certo, sotto la luce dei riflettori è consigliabile essere prudenti nelle esternazioni, ma staremo a vedere se il Procuratore Federale deciderà di deferirlo. Un deferimento disciplinare avviene così: dapprima c'è la pubblicazione delle indagini, al termine delle quali si può anche giungere ad un patteggiamento ‘ante causam’; in caso contrario, si notifica l'atto di deferimento, un vero e proprio rinvio a giudizio in sede disciplinare dinanzi al Tribunale Federale Nazionale.

L'uso della parola 'retropensiero' e di quel 'fidatevi', ripetuti da Conte, producono possibili sospetti? Penso che ci sia stata una valutazione di carattere generale, non riferita all'episodio singolo. L’auspicio è che questo campionato così bello possa essere vissuto in un clima di maggiore serenità. Godiamoci la sorpresa di vedere Fiorentina e Lazio lì in alto, con il Napoli primo in classifica, senza alimentare una cultura del sospetto che non fa bene a nessuno”