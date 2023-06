Avv. Chiacchio: "Garcia ha ben operato a Roma, ma Spalletti è un grande rimpianto"

"Andrea Agnelli si è riservato la possibilità di rivolgersi al TAR che, in genere, non è mai intervenuto in materia".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto l'avv. Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo: "Da un punto di vista penale, per ciò che concerne gli aspetti disciplinari sportivi, siamo a sentenze definitive che non possono essere impugnate. I processi penali, com’è noto, sono lunghi e la giustizia sportiva non può seguire i processi di natura penale. Andrea Agnelli si è riservato la possibilità di rivolgersi al TAR che, in genere, non è mai intervenuto in materia. Quando è stato stipulato il patteggiamento dalla Procura Federale con i legali della Juventus, la Procura ha preteso la rinuncia anche per ciò che concerneva il procedimento plusvalenze.

Mai più casi Juventus? Le tempistiche e le sanzioni disciplinari sportive prevedono che un’azione disciplinare venga promossa entro 60 giorni dalla conclusione delle indagini. La finalità, che oggi è in discussione, è che quando c’è un processo di primo grado, quella sanzione rimane sospesa, non il processo intero. In secondo grado, tipo Corte Federale, può essere modificata e sospesa. Dinanzi al CONI, a meno che non rinvia nuovamente, abbiamo la definitività della sanzione e quindi viene irrogata e soffusa nella classifica del campionato. Questo tipo di provvedimento che modifica anni di giustizia sportiva non è male, ma devono essere adeguate le norme e i termini che vanno ampliati.

Garcia? Con la Roma ha ben operato. Per me, Luciano Spalletti è un grande rimpianto, anche come uomo".