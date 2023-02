Avv. Chiacchio sul -15 alla Juve: “Solo in un caso potrebbe essere revocato, vi spiego”

"Il Coni quindi non può ridurre la pena”.

Nel corso di ‘Terzo Tempo’ su Tele A, è intervenuto l’avvocato Eduardo Chiacchio: “Al Collegio di Garanzia del Coni siamo in un grado di appello, che poi è un grado di Cassazione. Per poter rimuovere la sentenza che ha dato 15 punti di penalizzazione alla Juventus, è necessario che venga riscontrato un vizio di legittimità della sentenza che ha condannato il club bianconero. Già nel procedimento a cui ho partecipato come difensore del Novara, i legali della Juve posero la loro attenzione su un presunto ritardo del procuratore federale per proporre il ricorso per revocazione. Quella eccezione, però, fu prontamente rigettata dalla corte con un’ottima motivazione.