Avv. Chiacchio sul caso Acerbi: “Giustizia sportiva in linea di massima condanna, bastano indizi"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

“Acerbi avrà 10 turni di squalifica”. Così l’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv.

“Ho curato nel 2021 il caso Santini, calciatore del Padova che ebbe 10 giornate di squalifica, basando il fatto che l’accusa di frasi razziste nei confronti del calciatore della Sambenedettese Mawuli fosse stata inoltrata alla fine della partite dal ds della squadra marchigiana. Si trattava fondamentalmente della parola di uno contro quella di un altro, l’accusa si basava sulla testimonianza in progress di un giocatore compagno di squadra di quello offeso, in cui dapprima rese una versione, poi fu precisata in una seconda udizione. La giustizia sportiva comunque in linea di massima condanna, perché nell’ordinamento sportivo non è necessario il principio del “contro ogni ragionevole dubbio”, basta che ci siano indizi però con alto grado di probabilità.

Il diritto sportivo si basa sulla logica: perchè il giocatore offeso avrebbe intenzione di denunciare un fatto non vero? Che motivo avrebbe per farlo? In più: perché mai Acerbi andrebbe a scusarsi di qualcosa che in realtà non si ha commesso? Oltretutto, nel diritto sportivo, contrariamente a quello penale, spetta al soggetto incriminato l’onere della prova.

Il caso Acerbi-Juan Jesus nasce dal referto arbitrale esaminato dal giudice sportivo Mastrandrea, che ha chiesto al procuratore Chinè ulteriori approfondimenti sulla vicenda. Questi, dopo aver svolto le sue indagini, rimanda il tutto al giudice sportivo, che a quel punto dovrà solo applicare la legge. Cosa accadrà ad Acerbi in caso di squalifica? Il codice di giustizia sportiva prevede non meno di dieci giornate di stop, eventualmente poi appellabili“.