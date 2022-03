Avv. Chiacchio: "Vi spiego perché non c'è possibilità di ricorso per la squalifica di Osimhen"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Edoardo Chiacchio, avvocato.

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Edoardo Chiacchio, avvocato: "Ricorso per la squalifica di Osimhen per l'ammonizione? Le squalifiche per una sola gara non sono appellabili, lo afferma il codice di Giustizia Sportiva. Nel caso di specie trattasi di una recidività per somma di ammonizioni, parliamo quindi di un contenzioso impossibile. Nel momento in cui l'arbitro estrae il cartellino non può più revocare il provvedimento, neanche nel referto. Dal momento in cui è notificato il provvedimento non si può cambiare.

Il ricorso sarebbe stato possibile solo in caso di scambio di persona. Tra le altre cose bisogna anche porre in evidenza la circostanza che deriva dal fatto che la giornata singola di squalifica in assoluto è inappellabile. Si può utilizzare l'errore tecnico ma è necessario che l'arbitro si ravveda ma non ho mai visto un arbitro che ammettesse un errore nel referto. Una cosa assolutamente impraticabile, perché un arbitro che ammette l'errore difficilmente può andare avanti"