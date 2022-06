Avv. Grassani: "Norma multiproprietà illegittima, ADL farà ricorso al CONI! Così impossibile vendere"

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è intervenuto sul caso multiproprietà ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"De Laurentiis andrà avanti con i ricorsi al CONI, il sistema non può introdurre una norma sulle multiproprietà in questa breve durata, è illegittimo. In questo modo non ci sarà mai trattativa, ma tutti proveranno a strappare il prezzo più basso possibile, com'è accaduto con la Salernitana.

Così perdono tutti e non si può fare libera impresa. Il prossimo grado di giudizio sarà al CONI, tra fine agosto e fine settembre. Nell'udienza di ieri Aurelio e Luigi De Laurentiis sono intervenuti in prima persona".