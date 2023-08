Avv. Grassani: “Trattative avanzate per il rinnovo di Osimhen! Sulla clausola di Spalletti…”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di TVPlay cominciando dal rinnovo di Victor Osimhen

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di TVPlay cominciando dal rinnovo di Victor Osimhen: “Il contratto di Osimhen l’ho scritto tanto tempo fa. Rinnovo? Ci sono trattative avanzate e negoziazioni avanzate…

La clausola di Spalletti? La querelle Spalletti vede coinvolti solo il club ed il tecnico. La Federazione ha esercitato un suo diritto sottoponendo un contratto ad un allenatore libero e senza contratto. Andremo in tribunale se il Napoli mi dirà di fare causa. Il 18 luglio Spalletti ha firmato un accordo conciliativo che prevedeva determinati obblighi, diritti e doveri. Quell’accordo ho contribuito anche io a scriverlo. L’allenatore, con quell’accordo, rinunciava ad allenare qualunque club e qualunque Nazionale. Lui lo ha firmato ed un mese dopo si parla di Spalletti in Nazionale. C’è chi dice che non vale quella clausola. Se il Napoli non avesse accettato le sue dimissioni, lui oggi non potrebbe allenare la Nazionale”.