Avv. La Marca: "Grandissima notizia per il Napoli: rinnovo di Zielinski mosca bianca"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca.

Lindostrom e la Juventus. “Lindstrom è un giocatore molto interessante e lo ritengo, tra i talenti dell’Eintracht Frankfurt, il profilo che ha maggiori margini di miglioramento. È un ragazzo che ha rispettato le aspettative, visto che sin dai tempi del Brondby si parlava di lui come di un potenziale campioncino, non è un caso che l’Eintracht abbia investito su di lui 7 milioni; da questo punto di vista, i club tedeschi sono davvero bravi a investire sui giovani prospetti destinati poi a essere venduti a cifre importanti. La scorsa stagione è stata quella della sua definitiva consacrazione, visto che ha realizzato nove reti, ma soprattutto è stato un titolare inamovibile del club tedesco. Sarebbe un colpo importante per la Juventus, che si andrebbe a garantire un calciatore già pronto, con esperienza internazionale, ma che può ulteriormente crescere in bianconero. Dal punto di vista tattico, giocando sia sulla trequarti che come esterno destro, potrebbe essere un elemento che, oltre a offrire qualità, potrebbe favorire variazioni tattiche anche in corso d’opera”.

Il rinnovo di Zielinski. “In un calcio che sta diventando esclusivamente una questione di business, il possibile rinnovo di Zielinski sarebbe davvero una "mosca bianca". È un giocatore che ha dimostrato con i fatti il suo indissolubile legame con la piazza dove, spesso, in questi anni, è stato ingiustamente criticato. Il rinnovo di Zielinski sarebbe una grandissima notizia per il Napoli e per Garcia che avrebbe a disposizione nella sua totalità il centrocampo che si è dimostrato più forte di tutti, in Italia, per distacco. Soprattutto, la permanenza del polacco sarebbe importante: oramai si sono creati meccanismi ben collaudati con Anguissa e Lobotka e questo rappresenta un ulteriore vantaggio, visto che le altre pretendenti al titolo hanno ceduto proprio nel reparto di centrocampo dei punti fermi. Inoltre, credo che sia difficile reperire sul mercato un profilo che possa essere già pronto e garantire la qualità che un giocatore come Zielinski possiede”.

Lukaku e la Juventus. “A prescindere da come andrà la vicenda Lukaku, la Juventus ha dato vita ad una strategia vincente, rovinando in qualche modo i piani dell’Inter che, ad oggi, si ritrova senza una punta, ma soprattutto senza un giocatore che in Italia ha dimostrato di fare la differenza. Inoltre, mi sembra sino a questo momento che la punta belga stia aspettando la Juventus, non ascoltando le sirene arabe, quindi anche da questo punto di vista il management bianconero è stato abile a trovare gli argomenti giusti per convincere Lukuku”.

Il colpo Caprile. “Ottima operazione da parte del Napoli che si è garantito il portiere del futuro e che soprattutto l’ha messo nelle condizioni di poter crescere ulteriormente ad Empoli. È un’operazione che è passata sottotraccia, ma che in realtà dimostra come questo club stia operando nel modo giusto, senza farsi prendere dalla frenesia. Caprile è uno dei migliori talenti del nostro calcio e il Napoli non solo l’ha prelevato, ma l’ha messo nelle condizioni anche di giocare in Serie A da titolare”.